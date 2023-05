Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : que sait-on des suspects ?

Ils ressortent menottés du tribunal. Ils ne sont pas encore jugés mais placés en détention provisoire. Les trois suspects majeurs sont de jeunes hommes et ils ont tous le même profil d'après l'un de leurs avocats. Pour la plupart, ils ont des difficultés d'ordre psychologique. Parmi les trois mis en cause, le plus jeune a 20 ans. Un travailleur handicapé qui a déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineure et dégradations. Le deuxième a 22 ans. En recherche d'emploi, il a déjà été condamné pour violences. Et le dernier a 35 ans, sans emploi et SDF, lui aussi a déjà été condamné pour violences. Une quatrième personne est poursuivie, une mineure de seize ans. Les suspects assurent que c'est Jean-Baptiste Trogneux qui a frappé en premier. C'est faux, d'après son avocat. L'altercation, en tout cas, devient vite très violente. Un voisin qui vit juste en face est intervenu. Il ne sait pas comment la rixe a commencé, mais il s'est interposé pour arrêter ce qu'il décrit comme un passage à tabac. Les suspects, eux, assurent que rien n'était prémédité. L'un des membres du groupe de manifestants, qui n'a pas porté de coup, raconte que lui et les autres en allant ouvrir la boutique voulaient exprimer leur colère vis-à-vis du président. D'après ses proches, Jean-Baptiste Trogneux a des côtes cassées et des doigts foulés. Le procès aura lieu le 5 juin. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Debut