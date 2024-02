Petites communes : le système D pour les services publics

À l'heure du déjeuner, à la Canourgue, quand sonne l'heure de la cantine à l'école, pour Madeleine Lafon, ce jour-là, c'est une petite course contre la montre qui commence. Trois services en une heure et trente minutes, mieux vaut garder le rythme. Là-bas, tous les enfants la connaissent. Pourtant, Madeleine ne travaille pas à la cantine. Elle est adjointe au maire. Dans cette petite commune de 2 000 habitants, comme dans beaucoup d'autres, la débrouille fait partie du quotidien. Focus sur ce système D qui permet parfois de faire tourner les services publics. À la sortie de l'école, Patrick Durand est l'un des dix retraités qui assurent le ramassage scolaire. Pour réduire les coûts, le service est mutualisé pour les deux écoles de la commune et pour le collège. Dans un département rural comme la Lozère, le ramassage scolaire est indispensable. Mais pour ces postes aux horaires hachés, c'est difficile de trouver des candidats. Pour un retraité, en revanche, quelques heures le matin et l'après-midi, c'est un complément de revenus non négligeable même si ce n'est pas toujours la principale motivation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Iorgulescu