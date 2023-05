Petites entreprises : comment mieux partager les profits ?

Obtenir une prime grâce aux bons résultats de l'entreprise, l'idée est séduisante pour les plombiers de l'entreprise "Perruzzo" basée à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). Ces artisans estiment s'investir quotidiennement pour leur société. Alors, ce serait un juste retour des choses. Et leur patronne partage cet avis. Régulièrement, cette cheffe d'entreprise contrôle l'évolution des rentrées d'argent. Avec 100 000 euros de bénéfice en 2022, la société se porte bien. Et les salariés bénéficient déjà d'une prime annuelle. Le projet de loi sur le partage de la valeur sera soumis au Parlement à la fin du mois de juin prochain. S'il est adopté, les entreprises de onze à quarante-neuf salariés seront concernées, seulement, si elles réalisent trois années consécutives de bénéfice. Pour Nicolas Poux, directeur de la CPME 31, cette mesure va freiner l'économie du pays. Comme lui, Stéphane Tournier, restaurateur à Toulouse, employant 12 salariés, est également sceptique. Lui aussi verse ponctuellement une prime au mérite, mais ne veut pas être obligé de le faire. Il revendique sa liberté et la spécificité des petites entreprises. La mesure est déjà appliquée dans les grosses structures. Un million et demi de Français pourraient bénéficier de ces primes d'intéressement ou de participation. Cette obligation serait mise en place à partir de 2025 pour une expérimentation pendant cinq ans. TF1 | Reportage R. Mislanghe, M. Larradet