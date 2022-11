Petites entreprises : elles augmentent les salaires les plus bas

Voilà un patron très bien entouré. Il a dix-sept salariés, qu'il a augmentés cette année entre 5% et 10%. Il n'y a pas de mystère, c'est comme cela qu'il les retient de partir vers la concurrence, car sa brasserie tourne beaucoup mieux, lorsque l'équipe est fidélisée. Ses employés sont remerciés, et même généreusement. Dans le cas d’Étienne, 23 ans, il est passé de 1 800 à 2 000 euros net par mois. Une augmentation de 10%, c'est plus que l'inflation et c'est grâce aux bons chiffres d'affaires de la brasserie. Cette année, les salariés non cadres sont ceux qui ont le plus été augmenté, car ils travaillent souvent dans les secteurs où l'on cherche de la main d'œuvre. La plus forte hausse sur le premier semestre 2022 est la restauration. Olivier Montagne, président-directeur de Montagne Transports Douvrin, a mis les bouchées doubles, pour retenir son personnel. Près de 6% d'augmentation en janvier et à nouveau 6% le mois prochain. Motiver ses 55 salariés, cela coûte cher au patron. Près de 250 000 euros de budget en plus, qu'il a amorti en augmentant les tarifs pour ses clients. TF1 | Reportage J. Corbillon, B. Agirbas, J.F. Drouillet