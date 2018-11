Petites entreprises : l'avenir est-il sur internet ?

En 2017, nous avons dépensé 82 milliards d'euros pour des achats sur internet. C'est 14 % de plus qu'en 2016. Un dynamisme qui profite aussi à nos entreprises, notamment aux PME. Certaines d'entre elles vendent des produits gastronomiques, d'autres dans un autre registre, des accessoires médicaux. Seule une minorité des PME et des TPE françaises vendent en ligne. Dix mille sont déjà présentes sur Amazon et Alibaba, qui comptent bien en attirer d'autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.