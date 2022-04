Petites entreprises : la fin des aides exceptionnelles

"C'est un bistrot de quartier sans prétention, mais un vrai bistrot parisien comme on n'en fait plus". De ce restaurant de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), il ne reste aujourd'hui à Éric Sanson que ses quelques photos. L'établissement ne lui appartient plus, il est entre les mains de la justice. "Le 2 février, je suis convoqué à une audience, et on me dit : "Monsieur, on vous met en liquidation judiciaire". En un quart d'heure, ça a basculé. Interdiction d'ouvrir le restaurant, qu'est-ce que je fais de ma marchandise ? Mes salariés n'ont pas été payés", confie cet ancien propriétaire du "Bombistrot". Situé en face d'une gare, l'établissement était en difficulté depuis 2019 à cause de la grève des transports, des manifestations contre la réforme de retraites et enfin de la crise sanitaire. Éric a touché des aides de l'État, mais cela n'a pas suffi à sauver sa société. Ce n'est pas un cas isolé. Au premier trimestre 2022, 9 972 entreprises ont dû cesser leur activité. TF1 | Reportage L. Palmier, G. Vuitton, A. Fourcade