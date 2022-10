Petites lignes, gros budgets : le difficile retour du train

À l’arrêt Louviers, c’est un bruit qui a attiré notre regard : une voix dans un micro. C’est plutôt inhabituel dans une gare. Le bâtiment abandonné sert désormais de salle de concert. À Louviers, les fameuses deux minutes d’arrêt durent depuis un demi-siècle. Mais, les élus ont un grand projet : remettre la ligne sur rail, entre la ville et Rouen, à une trentaine de kilomètres. Aujourd’hui, qu’en est-il ? Pour se rendre en train à Rouen, la gare la plus proche de Louviers est à Val-de-Reuil, à quinze minutes de route. Et sur le quai, on attend avec impatience que le projet se concrétise. Selon les études, un millier de passagers pourraient emprunter chaque jour cette nouvelle ligne qui desservirait six communes. C’est le cas d’une graphiste. Il lui faut passer entre une heure quinze et deux heures dans sa voiture pour son trajet de domicile - bureau. Forcément, cela pèse lourd dans son budget. Le temps de trajet aussi serait réduit. Ce ne serait plus que 30 minutes, d’un bout à l’autre de la ligne. TF1 | Reportage M. Desmoulins, V. Pierron