Petites villes : de plus en plus compliqué de se loger

Dans les Ardennes, Auvillers-les-Forges, 900 habitants est un village dynamique : boulangeries, pharmacies, centres de santé et crèches. Le boucher gérant de Coccimarket, François Potdevin, verrait bien arriver davantage d'habitants. Un dynamisme qui attire de plus en plus d'habitants, avec un problème pour le maire, beaucoup ont du mal à trouver un toit. Problème de successions, travaux de mise aux normes trop chères, les maisons vides, souvent en mauvais état, ne sont pas sur le marché. La commune compte près de 12% de logements vacants, alors que des dizaines de personnes cherchent à emménager sur place. Pour Miguel Leroy, maire d'Auvillers-les-Forges, l'une des solutions serait de construire neuf. Encore faut-il attirer les promoteurs immobiliers. À 50 kilomètres, plus au sud, la petite ville de Rethel est en pleine crise immobilière. L'agence Arden Immobilier n'a presque aucun bien à proposer, à la location comme à l'achat. À peine 70 biens sur le marché cette année 2023, contre près de 300 en temps normal et de nombreux travaux à prévoir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payro, C. Jouanneau, G. Aguerre