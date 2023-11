Petites voitures : pourquoi coûtent-elles plus cher ?

Les prix des petites voitures du Groupe Rabot à Mareil-Marly (Yvelines) sont constamment mis à jour. La Renault Clio et la Twingo connaissent une nouvelle hausse de prix. Il y a 4 ans, une Renault Twingo coûtait 10 300 euros. Elle est affichée aujourd'hui à 16 750 euros, soit 56 % de hausse. Pour la Peugeot 2008, le constat est le même. Vendue 21 300 euros, elle a augmenté de 37 %. En cause pour le directeur de cette concession, l'augmentation des coûts de transport et des matières premières. Une technologie embarquée de plus en plus sophistiquée, cela réduit la marge des constructeurs surtout sur les premiers prix. "C'est pour continuer à avoir des marges acceptables pour ces produits-là. À partir du moment où les marges ne deviennent plus acceptables, il est préférable d'arrêter le produit plutôt que de le vendre à perte", explique Fabrice Le Sciellour. C'est le cas notamment de la Citroën C1. La production a été arrêtée l'année dernière. L'arrêt de la fabrication de la Smart Fortwo sera effectif en 2024. Toutes ces petites voitures sont difficiles à vendre. Il est presque plus intéressant d'acheter actuellement un véhicule de la gamme supérieure, comme la Clio qui coûte 3 000 euros de plus qu'une Twingo. Pour Matthieu Sabarly, expert automobile au Cabinet "Wavestone", les nouvelles réglementations européennes font aussi augmenter les prix. Les moteurs doivent être de moins en moins polluants. De nouveaux filtres et de nouveaux capteurs qui pèsent lourd dans le coût de fabrication de ces petites citadines. La situation devrait encore durer. De nouvelles normes antipollution encore plus contraignantes seront présentées au Parlement européen avant la fin de la semaine. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Lormant, F. Chadeau