Petits aéroports : trop nombreux en France ?

Brest est désormais à trois heures quarante-cinq de Paris, en moyenne. Ce jour-là, deux salariés d'une banque brestoise embarquent dans le TGV. Depuis deux ans, leur entreprise privilégie le train à l'avion, pour les déplacements professionnels. Face à ces changements de comportements, quel avenir pour l'aéroport de Brest ? La ligne vers Orly va fermer dans six mois. Pour le maire, il n'est pas question pour autant de faire une croix sur le transport aérien. Il y a 86 aéroports commerciaux en métropole, c'est trois fois plus qu'en Allemagne. Sont-ils vraiment tous utiles ? La ville de Tours est à moins d'une heure en TGV de Paris. Ce jour-là, il n'y a eu qu'un seul départ à l'aéroport, un vol low cost vers Marseille. Il est difficile de faire le voyage en train, surtout au même prix. Les tarifs sont imbattables parce qu'ils sont largement subventionnés. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes, pour chaque passager sur Ryanair, le département et la région donnent plus de treize euros et trente-quatre centimes à la compagnie. En tout, l'aéroport coûte plus de trois millions six cent mille euros aux collectivités locales. C'est un soutien financier qui passe de plus en plus mal. Mais pour la société qui gère l'infrastructure, cet argent public est bien dépensé. TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Deperrois, O. Stammbach