Petits avions : quels contrôles aux frontières ?

Du parking jusqu'à l'embarquement, il n'y a que quelques pas et aucun contrôle, ni de nos sacs ni de nos pièces d'identité. Avec un vol privé issu d'une école de pilotage ou de tourisme, il faut simplement marcher jusqu'à l'avion, pas besoin d'arriver deux heures en avance. En revanche, il faut le charger soi-même. Nous avons mis du matériel audiovisuel dans nos affaires. Quelqu'un va-t-il le découvrir ? Le pilote en tout cas n'y a pas jeté un œil. Il doit simplement nous rappeler les produits interdits en avion. Voilà notre plan de vol : en partant de la région parisienne à Lognes, nous irons en Allemagne, en passant au-dessus de Luxembourg. Après nous être posé, nous repartirons en France. Trois frontières à franchir. La première est au Luxembourg. Il a suffi d'une simple déclaration par radio, pas besoin de contrôle. Les autorités aériennes savent déjà tout sur nous. "Ils savent à quelle heure on a décollé. Ils savent là actuellement où en est. Ils vont savoir à quel moment on va passer la frontière et où on va ? S'il y avait un doute, on pourrait très bien se faire accueillir à l'arrivée pour nous demander ce qu'on vient faire et éventuellement fouiller l'avion", explique le pilote. À l'atterrissage en Allemagne, aucun contrôle non plus. C'est l'espace Schengen, les passages de frontière n'y sont pas surveillés. Les autorités françaises n'ont pas souhaité nous répondre pour nous dire si elles pratiquaient des contrôles aléatoires dans les aérodromes et combien. Sur la route du retour en France, le pilote confirme en tout cas qu'il y en a parfois. "On peut avoir la douane qui peut très bien venir au départ comme à l'arrivée, comme les polices de l'air et des frontières ou les gendarmeries des transports aériens. C'est assez rare, mais ça peut arriver", précise le pilote. Des contrôles volants donc comme ceux que vous pouvez voir dans les péages et dans les gares. TF1 | Reportage F. Litzler, I. Bornacin, C. Souary