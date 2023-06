Petits commerces : à la reconquête des villages

À Saint-Clair-de-Halouze (Orne), les commerces sont tous fermés, les uns après les autres. Il ne reste plus qu'un seul commerce, l'épicerie Bar Tabac, tenue par Sylvie Levergeois depuis sept ans. Au cœur du village, ce commerce est essentiel pour les neuf cents habitants. Mais le local est ancien et particulièrement étroit. Pour le projet d'un nouveau commerce, multi-service, où l'on trouvera un guichet de poste, la presse et un dépôt de pain, la mairie met à disposition un espace où les travaux ont déjà commencé. Le coût total est de trois cent mille euros. C'est une facture élevée, mais subventionnée à moitié par l'État et les collectivités. La dernière aide en date est un chèque de trente-trois mille euros issu du “plan ruralité”, qui sera annoncé demain par le gouvernement. Malgré les aides de l'État, près de deux tiers des communes françaises n'ont plus aucun commerce. Il s'agit souvent de petits villages comme Échalou (Orne). Dans le village de trois cent quatre-vingt habitants, le dernier commerce a fermé il y a quinze ans. TF1 | Reportage L. Attal, J. Clouzeau