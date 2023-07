Petits commerces, restauration... hausse des défaillances d'entreprises

Sa boutique de fleurs, Émilie Bollé l'avait immortalisée sur papier glacé. Hausse des charges, de l'électricité, du prix des fleurs et végétaux qu'elle a dû acheter plus cher à ses fournisseurs... elle n'a pas tenu financièrement. Tous ces commerces que l'on appelait "non-essentiels" pendant le Covid ont dû rembourser, cette année 2023, les prêts garantis par l'État. Et maintenant, ils se retrouvent sans trésorerie. C'est en partie à cause de cela qu'entre avril et juin 2023, plus de 13 000 entreprises se sont déclarées en redressement ou liquidation judiciaire, c'est 35% de plus qu'en 2022. Dans le secteur de la beauté et de la coiffure, c'est +35% de défaillances d'entreprise, dans la restauration, +53% et dans l'habillement, +72%. Se renouveler pour sauver leur commerce de vêtements, Leslie Rouach-Coulon et sa mère l'ont fait. Elles aussi ont failli fermer à cause de l'augmentation du prix de l'énergie. Mais la création d'un nouveau site Internet leur a permis d'aller chercher de nouveaux clients. Une façon de faire différente et l'espoir, si les prix baissent en septembre 2023, de voir revenir plus souvent, en boutique, les clientes comme Rose-Aimée. C'est peut-être cela aussi qui permettra à leur commerce de tenir bon. TF1 | Reportage J. Corbillon, F. Couturon, K. Yousfi