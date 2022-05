Petits excès de vitesse : finis les retraits de points sur le permis ?

Interrogés sur ce qu'ils pensent de la fin du retrait des points pour un petit excès de vitesse, les automobilistes ont répondu à l'unanimité que c'est "une bonne nouvelle". Pour l'instant, cette mesure est au stade de la réflexion. Voici ce qu'elle changerait si elle entrait en vigueur. Aujourd'hui, si vous êtes flashé à 84 km/h sur une route limitée à 80 km, la sanction est d'un point de retrait sur votre permis de conduire et une amende de 68 euros. Avec cette potentielle nouvelle mesure, plus de retrait de point, seul l'amende resterait en vigueur. Pour l'association de prévention routière, c'est un message de laxisme qui serait envoyé aux automobilistes. "En réalité, il n'y a pas de petit excès de vitesse. S’il y a des vitesses maximales autorisées, c'est parce que les autorités compétentes, en toute objectivité, savent qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, il faut conduire à cette vitesse-là et qu'au-dessus, vous êtes en risque", explique Anne Lavaud, déléguée générale de l'association "Prévention routière". Tous les excès de vitesse de moins de 5 km/h seront-ils concernés ou seulement ceux commis en ville, sur route, ou sur autoroute ? Pas de réponse pour l'instant. Le ministère de l'Intérieur s'apprête à engager des discussions avec les associations. Selon nos informations, la mesure pourrait voir le jour d'ici à l'année prochaine. TF1 | Reportage R. Bey, M. Debut, B. Rey, J. Lacroix-Nahmias, A. Gaudin, A. Mainguet-Suarès, V. Brossard, G. Jongis