Petits excès de vitesse : la fin des retraits de points ?

Léo est livreur, il passe ses journées de travail au volant. Il n’a jamais causé d’accident, mais au fil des années, il accumulait des excès de vitesse de cinq ou dix kilomètres heure. Léo pourrait bientôt finir piéton et perdre son travail parce que des points, justement, il n’en a plus beaucoup. Les petits excès de vitesse sont responsables de la plupart des points perdus en France. Exactement, 58% de ceux retirés, l’ont été suite à un dépassement inférieur à cinq kilomètres heure. L’idée de Gérald Darmanin, de supprimer la perte de point pour les infractions commises sous cette limite, divise. Un avocat reçoit dans son bureau des clients qui ont perdu leur permis, suite à une grosse faute, mais aussi pour d’autres, à cause de petits excès de vitesse. Pour les associations des victimes de la route en revanche, cette idée va complètement à contresens de la sécurité routière, et même dangereuse. En 2021, plus de 74 000 conducteurs ont perdu leur permis faute de point. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Rio, V. Capus