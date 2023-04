Petits excès de vitesse : la fin des retraits de points en 2024

Gérald Darmanin s'y était engagé, les excès de vitesse de moins de 5 km/h ne seront, donc à l'avenir, plus sanctionnés par un retrait de points. Seule une amende de 68 à 135 euros sera appliquée. Le ministre de l'Intérieur dit ainsi vouloir être compréhensif avec tous ceux qui prennent leurs voitures pour aller travailler. Ce mercredi 19 avril soir, dans les rues de Lille (Nord), l'annonce est accueillie avec satisfaction. La mesure pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2024 et s'appliquer à toutes les routes du pays, quelle que soit la limitation de vitesse mise en place. Cette tolérance était souhaitée par une sénatrice du Var, Françoise Dumont, et c'est à elle que le ministre de l'Intérieur a annoncé ce changement. Les dépassements de moins de 5km/h représentent aujourd'hui environ 60% des verbalisations. Ne plus retirer de points pour de petits excès de vitesse ne fait pourtant pas l'unanimité. Les associations de victimes regrettent cette tolérance annoncée et rappellent que 3 260 personnes sont mortes sur la route, en 2022. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Debut, E. Bliard