Petits plaisirs des vacances : l'addition plus salée

Sur la plage de Saint-Cyr-sur-Mer, la glace est le plaisir incontournable des vacances. Mais cette année 2023, le cornet a un petit arrière goût, celui de l’inflation. Une vacancière dit que le prix a augmenté de 50 centimes, car elle coûtait deux euros cinquante auparavant. Son prix a bel et bien augmenté de vingt centimes supplémentaires et non cinquante. Selon Adrien, le glacier des « Glaces André », les produits naturels sont plus chers alors il a été dans l’obligation d’augmenter légèrement les tarifs. Tout comme les glaciers, les restaurants sont aussi concernés par la hausse des prix des matières premières. Une augmentation qui pousse certains vers une toute autre stratégie. Anticiper ses achats, même les accessoires les plus encombrants, c'est le maître-mot des vacances. La crème solaire est l'autre incontournable de la plage avec 10 % d’augmentation. Malgré l’inflation, les vacances restent sacrées. Cet été 2023, trois Français sur quatre ont décidé de s’accorder un repos amplement mérité. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar