Petits salaires : ma vie au Smic

Amélie, 27 ans, est aide à domicile dans la banlieue de Lille. Depuis trois ans, elle s'occupe d'une dizaine de personnes âgées. Son salaire à la fin du mois est de 1 150 euros net. Elle travaille trente heures par semaine en horaire décalé et un week-end sur deux. Amélie a trois enfants à nourrir. Son budget course est serré, avec 50 euros par semaine. Elle ne se permet aucun écart et scrute chaque prix. Pour vivre correctement, elle aimerait gagner 350 euros de plus par mois. Un montant impossible à atteindre sans formation ou heures supplémentaires. Résultats, certains passent toute une vie au Smic. C'est le cas de Philippe, 58 ans, agent de sécurité dans la banlieue de Rouen. Après 39 ans de carrière, il gagne 1 300 euros nets par mois. Il fait attention à chaque dépense. Après le travail, Philippe rentre directement chez lui. Il ne va quasiment jamais au restaurant ni au cinéma. Pour avoir un meilleur salaire, il a tenté de changer d'entreprise, mais autour de Rouen, il n'a rien trouvé de stable. Il a préféré garder la sécurité de son CDI. À cinq ans de la retraite, il s'est fait à l'idée de rester au Smic jusqu'à la fin de sa carrière.