Petits salaires : y aura-t-il un coup de pouce ?

Frédéric Prévost est agent de sécurité. Malgré 30 ans de carrière, son salaire est bloqué au SMIC. Dans son secteur d’activité, les grilles de rémunérations restent désespérément faibles, en dessous du salaire minimum. La loi oblige l'employeur à compenser, mais c'est insuffisant. La seule solution pour gagner plus, c'est faire des heures supplémentaires, comme travailler certains dimanches et les jours fériés. Dans cinq ans, il prendra sa retraite. Mais il sera obligé, dit-il, de trouver un autre travail pour compléter ses revenus. Le sentiment d'un salaire qui stagne, c'est aussi ce que vive Florence Hodel. Elle est aide-soignante depuis 18 ans. Avec son ancienneté, ses heures supplémentaires et la prime accordée après le Covid-19 aux soignants, elle frôle les 1 700 euros net par mois. Pour gagner plus, elle réfléchit désormais à passer le diplôme d'infirmière. Le gouvernement veut changer les règles. Dans tous les secteurs d’activités, les salaires devront être au moins égaux au Smic. Dès le premier juin 2024, les entreprises qui ne jouent pas le jeu seront sanctionnées. Leurs exonérations de charges seront réduites. TF1 | Reportage F. Chadeau, O. Stammbach, G. Vuitton