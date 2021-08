Pétrole, blé… Pourquoi tout augmente ?

Caroline est kiné à domicile. Sa voiture, c'est son outil de travail. Le prix de l'essence, elle le connaît par cœur. Quand il augmente, pour elle, cela veut dire des charges en plus et du pouvoir d'achat en moins. Léa aussi utilise sa voiture quotidiennement. En ce moment, c'est pour passer des entretiens d'embauche. Essence ou diesel, les prix ne cessent de grimper. C'est plus cher à la pompe qu'avant la crise sanitaire. Nous sommes au même niveau qu'au début du mouvement des Gilets jaunes. La hausse des prix est globale et inédite. Le gaz par exemple a augmenté de 15% en deux mois. Au rayon bricolage, le bois, l'acier et la peinture sont jusqu'à 10% plus chers à la caisse. D'après l'économiste Éric Chaney, les industriels du monde entier ont été surpris par une reprise de la consommation plus rapide et plus forte que prévue. Pour l'instant, ça ne se voit pas en grande surface, mais jusqu'à quand ? Pour ce producteur de pâtes en Alsace, la matière première, la semoule de blé dur coûte 30% plus cher. Même chose pour l'emballage du paquet, ou pour le carton qui sert au transport. La France pourrait connaître ce que les États-Unis subissent déjà. Là-bas, les prix, tout secteurs confondus, ont augmenté de 5% en un an.