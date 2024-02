Pétrole et mines d'or : les Indiens défenseur de la forêt

Ce sont deux ressources qui s'opposent. En surface, des millions d'hectares de forêts primaires ; en sous-sol, un réservoir en hydrocarbure dont l'homme ne peut pas encore se passer. La progression de l'industrie pétrolière ne s'arrête pas. Chaque mois, de nouvelles plateformes apparaissent avec leurs cuves et leurs pipelines, grignotant le couvert végétal inexorablement. L'Amazonie d'Équateur, c'est plus d'un millier de puits d'extraction, menaçant de plus en plus les modes de vie coutumiers. Weia est une indienne d'Amazonie. Et pour bien nous faire comprendre ce qui est en jeu, l'équilibre de tout un écosystème, elle nous entraîne pour un périple vers sa communauté, l'une des dernières tribus autochtones de la forêt. "Nous, les Huaorani, sommes les propriétaires de ces territoires. Et nous demandons au monde de nous aider à empêcher le développement de la prospection, car ce qui compte pour nous, c'est la sécurité, avec un accès à l'eau, aux arbres, à la nourriture et aux soins traditionnels", lance Weia. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry, P. Ferron