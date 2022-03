Pétrole, gaz… où sont les réserves ?

Alors que l'approvisionnement en pétrole russe est menacé, sur quelle réserve peut-on s'appuyer dans le monde ? Les plus importantes se trouvent au Venezuela, en Arabie saoudite et au Canada. En France, 11,8 % du pétrole provient des réserves saoudiennes, 10,3% de l'Algérie et 9,6 % du Nigeria, des pays vers lesquels l'Hexagone pourrait donc se tourner davantage. Les prix risquent-ils de flamber ? Prenons l'exemple de l'Arabie saoudite qui exporte son pétrole vers une dizaine de pays dont la France. Si la demande de chacun des importateurs est plus importante, les prix devraient augmenter. La solution serait donc de s'appuyer sur plusieurs pays exportateurs pour compenser le manque en pétrole russe. Il est difficile d'envisager des alternatives pour le gaz dans l'immédiat. Il faudrait plusieurs années pour construire de nouvelles infrastructures et importer du gaz d'autres pays. L'Union européenne souhaite se passer totalement du gaz russe, mais cela ne sera pas avant 2027. TF1 | Reportage L. Merlier - M. Dupont