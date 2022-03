Pétrole : peut-on se passer des livraisons russes ?

Le pétrole russe aux États-Unis, c'est terminé ! Une décision annoncée cet après-midi par le président Joe Biden. "Nous interdisons les importations de pétrole et de gaz russe. Nous ne financerons pas la guerre de Poutine", a-t-il déclaré. Une décision forte. Jusqu'ici, les sanctions n'avaient pas porté sur les hydrocarbures russes. Mais pour les États-Unis, les risques sont limités. Ils n'importent que 8% de pétrole russe. Juste après l'annonce américaine, le Royaume-Uni a déclaré, lui aussi, arrêter les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. La France pourrait-elle faire de même ? Voilà ce que répond le ministère de l'Économie : "La France ne prendra pas de décision seule, elle agira dans un cade européen, et aucune sanction sur l'énergie n'est prévue pour l'instant." Un consensus sera difficile à trouver, car certains pays d'Europe sont extrêmement dépendants du pétrole russe. La Pologne en importe 67%, l'Allemagne 30%, mais 13% seulement pour la France. Dans ces conditions, est-il réaliste d'imaginer l'Europe se passer de pétrole russe ? C'est l'un des arguments du gouvernement russe pour dissuader l'Europe de mettre en place un embargo. Aujourd'hui, le prix du baril dépasse déjà les 130$, et Vladimir Poutine menace aussi de couper les livraisons de gaz en cas de sanction sur le pétrole russe. TF1 | Reportage P. Gallaccio - J. Roux -E. Berra