Pétroliers, distributeurs : peuvent-ils faire également baisser les prix ?

Le gouvernement demande de baisser de 5 centimes le prix du litre de carburant aux stations-service qu'elles soient gérées par des grandes surfaces ou des compagnies pétrolières pour compléter l'aide de l'Etat. Alors y aura-t-il un geste des distributeurs ? "Les 5 centimes, c'est une estimation du gouvernement que je ne suis pas capable de confirmer ni d'infirmer. En revanche, c'est normal que l'Etat demande aux distributeurs de modérer leur marge de distribution", a répondu le président de l'Union française des industries pétrolières, Olivier Gantois. En clair, pas de remise générale prévue, mais des actions au cas par cas. Premier distributeur en France, Total a déjà fait un geste. Une remise de 10 centimes par litre dans les 1 150 stations-service située en milieu rural. Le géant pétrolier peut encaisser une telle baisse. Il a enregistré 14 milliards d'euros en 2021. Ce n'est pas le cas de tous les distributeurs. À quel point peut-on baisser les marges ? Le gérant de station-service et membre du CNPA, Francis Rousse, nous a ouvert ses comptes. Distributeur indépendant, sa marge oscille entre 1 et 2 centimes par litre. "Baisser notre marge, alors qu'elle n'est que 1 euro sur un plein de 50 litres, ça serait malheureusement pas du tout décisif pour le consommateur", dit-il. Même marge réduite pour les grandes surfaces. Alors pour baisser significativement le prix à la pompe, quels efforts sont-elles prêtes à consentir ? Ce week-end, une grande enseigne promettait le litre à 1 euro seulement. Les clients payaient le prix normal et la différence était remboursée sous forme de bon d'achat. Ce type d'opération ponctuelle pourrait se reproduire dans les jours à venir. TF1 | Reportage T. Jarrion, O. Stambach, C. Moutot