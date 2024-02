Peugeot, Renault : les bénéfices augmentent... les prix aussi

Un concessionnaire nous montre deux de ses meilleures ventes, la Peugeot 208 et la Clio. C'est en partie grâce à ces deux modèles, les plus vendus sur le territoire, que les constructeurs français ont réalisé des bénéfices record cette année, 2,2 milliards d'euros pour Renault, 18 milliards d'euros pour Stellantis, groupe qui détient notamment Peugeot et Citroën. Ces résultats s'expliquent notamment parce que les Français achètent des voitures plus grandes, mieux équipées et donc plus chères. Ce n'est pas la seule raison. Les voitures, même sans option, coûtent aussi plus cher aujourd'hui. Prenons l'exemple de la Dacia Sandero, autre modèle ultra populaire. En 2020, elle coûtait 8 690 euros. En 2023, elle est passée à 11 990 euros, c’est 38 % d'augmentation en trois ans pour exactement la même voiture. Les constructeurs expliquent que les coûts de fabrication ont augmenté. Ils ont aussi, d'après des spécialistes du secteur, choisi d'augmenter leurs marges. Enfin, ces bénéfices sont gonflés par l'arrivée de nouveaux modèles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Litzler, M. Bornet, C. Nieulac