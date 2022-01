Peyrehorade : comment éviter de nouvelles crues ?

Sur les berges, aucune maison n'est épargnée. Les rues ont presque disparu sous les eaux, isolant certains habitants. Un peu partout dans la commune, les maisons sont équipées de barrières anti-inondation. Ces dernières ont été installées sur au fur et à mesure des inondations. 2018, 2019 et plus récemment en décembre dernier, une impression de déjà-vu qui ne quitte plus les habitants. "Dans années avant, c'est arrivé souvent déjà. C'est fréquent raconte un homme. "Tous les ans maintenant, ça inonde la région et ça devient désolant", ajoute une senior. "Chaque année, c'est le recommencement. Tout nettoyer, la boue... je ne sais pas quoi faire", s'exprime un autre. Ces crues régulières s'expliquent par la situation géographique de Peyrehorade. Le gave d'Oloron, un cours d'eau un peu plus en amont, rejoint plusieurs autres rivières en plein milieu de la commune. Située dans une plaine, l'eau qui déborde, sur les images de la vidéo ci-dessus, a tendance à stagner. Alors, la mairie a mis en place des dispositifs : prévention des habitants ou encore utilisation de systèmes de pompage. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Rousset