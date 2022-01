Peyrehorade : le lent nettoyage après les intempéries

L'eau a laissé place à la boue. La décrue se poursuit à Peyrehorade. Pour les habitants sinistrés, il faut désormais constater les dégâts et nettoyer. Pour leur prêter main forte, une quarantaine de pompiers se sont mobilisés toute la journée. Cette fois, Arnaud a réussi à sauver l'intérieur de sa maison. Mais à l'extérieur, la boue est partout et la lance des pompiers devient indispensable. Au total, 70 habitations de la commune sont sinistrées. La crue a surtout touché les caves et les jardins. Ce soir, les soldats du feu ont terminé leur mission. Pour les habitants, le nettoyage prendra encore plusieurs jours. T F1 | Reportage V. David, J. Gardet