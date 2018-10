Pezens : un millier d'habitants évacués

Un barrage menace de céder à Pezens à six kilomètres de Carcassonne. Le village de 1 500 habitants a dû être évacué sur ordre de la préfecture de l'Aude. Les gendarmes ont fait du porte-à-porte ce lundi 15 octobre pour être sûr de n'oublier personne avant une possible submersion. Les autorités attendent des conditions météo plus favorables pour lever l'alerte, et faire revenir chez eux les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.