Pfizer ou Moderna, peut-on choisir son vaccin ? Le 20H vous répond

Au menu du jour : Pfizer ou Moderna, peut-on choisir son vaccin ? Est-il possible de faire deux injections de deux vaccins différents ? Si on vit avec une proche âgée de plus de 75 ans, peut-on se faire vacciner même si on a 45 ou 50 ans ? Pourquoi les plus jeunes, à risque, ne sont pas prioritaires pour la vaccination ? Alexia Mayer répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau dans la vidéo en tête de cet article. Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Les questionnements restant nombreux, cette rubrique continuera d'accompagner le public tout au long de cette période. Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à une adresse dédiée : le20Hvousrepond@tf1.fr.