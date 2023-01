Phare d'Alexandrie : les derniers mystères

Il n’en reste que quelques traces cachées principalement au fond de l’eau, le Phare a illuminé la baie d'Alexandrie durant quatorze siècles, un colosse de pierre, symbole de la puissance de l’Égypte. C’est un mythe, d’après certaines légendes, il mesurait plusieurs kilomètres de haut. Il s’écroulera en 1435, à la suite d’un tremblement de terre. Deux archéologues français du CNRS l’étudient depuis plus de 20 ans, pour mieux connaître ce patrimoine oublié. Et leur enquête a commencé à Qaitbay, un site portuaire stratégique contrôlé par les militaires égyptiens. Isabelle Hairy a découvert que certaines parties de cette citadelle ont été construites avec des morceaux du phare. C’est le cas, notamment, à l’entrée de l’imposant donjon. Et ce n’est pas tout, sur la jetée ouest, on trouve un immense bloc de granite de 13 mètres de long. C’est le montant droit de la porte principale. Sorti de l’eau il y a 25 ans, il est laissé à l’abandon par les autorités égyptiennes, qui manquent d’argent. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé, C. Aragona