Pharmacies : comment elles se réinventent

Plouray, un petit village de 1 000 âmes, où l'emblématique croix verte s'est éteinte il y a six mois. Justine Baroan a dû baisser le rideau, après 18 ans passés dans sa pharmacie. En quelques années, elle est passée de 100 à 20 clients par jour. Difficile pour elle d'éviter la liquidation judiciaire. Et les cas comme celui-ci se multiplient en France, où on enregistre 276 fermetures de pharmacies en 2023. La première cause serait le manque de médecin dans les petites communes, conséquences, les ordonnances se raréfient. Les syndicats de pharmaciens mettent en avant une autre explication, un prix de médicament trop bas. En dix ans, la France a perdu plus de 3 000 officines. Pourtant, leur chiffre d'affaires ne cesse de grimper. Aujourd'hui, de plus en plus de pharmaciens quittent leurs petites officines pour rejoindre de grosses structures. À l'origine du succès grandissant de ces dernières, beaucoup de cosmétiques à petit prix, créant des pharmacies semblables à des supermarchés. L’autre défi à relever pour sauver l'avenir des pharmacies est de séduire les étudiants. En 2023, 30% des places sont restées vacantes sur les bancs de l'université. TF1 | Reportage E. Coussemacq, M. Derre