Pharmacies : la fin des petites officines ?

Se renouveler, proposer toujours plus, les quelque 20 000 pharmacies de l'Hexagone sont entrées dans une course au gigantisme, car la concurrence de la vente en ligne se profile. Une plate-forme permet en effet aux pharmacies de vendre des médicaments sans ordonnance sur internet. Seuls les pharmaciens déjà installés peuvent le faire, à condition d'obtenir l'autorisation de leur agence régionale de santé.