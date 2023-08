Pharmacies : nouvelles cibles des voleurs

Henri Etevez, pharmacien à Saint-Ouen (Aisne), n'a pas assisté au pillage. Ce n'est qu'en examinant ses caméras de surveillance qu'il a découvert l'identifié des voleurs. La scène surréaliste s'est déroulée en plein jour le 13 mai dernier. Sans interruption, pendant près de trois minutes, un homme remplit le sac à ses pieds de produits cosmétiques. Devant le comptoir, son complice monte la garde. Environ 2000 euros ont été volés incognito ce jour-là. Les pharmacies sont pourtant presque toutes équipées de vidéo-surveillances. Ce qui ne dissuade pas la femme dans la vidéo en tête de cet article de transférer le contenu de son panier directement dans son sac à main, ou ces deux hommes qui dissimulent les articles dans leurs vestes. Pour éviter un vol, le pharmacien sur la vidéo immobilise même un individu avec une prise de karaté, un geste illégal. Tous les rayons sont visés : crème, produits de beauté, grande marque en priorité. Ces produits sont souvent revendus neufs sur Internet, causant des centaines voire même des milliers d'euros de perte de chiffre d'affaires. Pour se prémunir, les équipes établissent des inventaires précis des stocks et posent des antivols sur les gammes les plus prisées. La pharmacie Lafayette au centre de Douai a même renforcé son équipe pour l'été. Deux jours par semaine, Noa, étudiant de 19 ans, déambule entre les rayons pour dissuader d'éventuels voleurs. Plus aucun vol n'a été recensé depuis qu'il est arrivé. En plus du jeune vigile, la pharmacienne, Marion Bonafos, est en lien avec tous les commerçants de la ville. Il s'agit d'un moyen efficace d'alerter à propos d'individu suspect. Et désormais, chaque vol fera l'objet d'une plainte au commissariat. TF1 | Reportage M. Debut, B. Agirbas