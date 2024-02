Pharmacies rurales : pourquoi elles disparaissent ?

Il y a 30 ans, le village de Soilly, 400 habitants, au centre de la Meuse, s’est battu pour avoir une pharmacie, mais la pharmacienne est partie en retraite il y a six mois, sans trouver de repreneurs. Les élus se sont mobilisés, mais la pharmacie est toujours fermée. La population doit s'adapter. Claire Paredes est infirmière à domicile. Sans pharmacie, elle s'inquiète pour ses patients, notamment les plus âgés. Souilly n’est pas un cas isolé. L’an dernier, 300 pharmacies ont fermé en France. À Marville, dans le nord de la Meuse, Philippe Guillot prendra sa retraite au mois de juillet prochain. Ses clients n’imaginent pas leur village sans pharmacien. Mais depuis 36 ans, il est seul en poste, six jours sur sept, une situation qui n’attire plus les jeunes. Aujourd’hui, il est plus facile de racheter une pharmacie et de la faire vivre, en s’associant à plusieurs pharmaciens. Le développement des maisons de santé est également essentiel à la survie et à la sauvegarde des pharmacies, surtout en milieu rural. TF1 | Reportage V. Dietsch