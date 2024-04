Tests en pharmacie, spécialistes, opticiens : comment le gouvernement compte simplifier l'accès aux soins

Pour améliorer la santé des Français, le gouvernement a décidé de simplifier l'accès à certains soins. Dès le mois de juin, votre pharmacien pourra vous délivrer une ordonnance et les antibiotiques nécessaires en cas d’angine ou d’infection urinaire. Pour cela, il effectuera un test directement dans son officine, plus besoin de passer par le médecin généraliste. Un gain de temps pour de nombreux patients, d’autant qu’il est très souvent compliqué d’obtenir des rendez-vous chez certains médecins. "Ça leur rend service. Le dimanche, si un patient est malade et qu'on a la possibilité de lui délivrer des médicaments, on le fera", explique Murielle Krief, pharmacienne dans le 16ᵉ arrondissement à Paris.