Pharmacies : une grève très suivie demain

Le message ne passe pas inaperçu. Il est même affiché en grand sur des écrans, puis sur des portes. Demain, 30 mai, cette pharmacie de Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, sera fermée, comme toutes les officines de la ville, sans exception. La première difficulté des pharmaciens se comprend au premier coup d'œil. Des étagères à moitié vides, en raison d'une pénurie de médicaments. Résultat, les pharmaciens cherchent sans cesse d'autres molécules. Cette paperasserie prend beaucoup de temps et n'est pas rémunératrice. L'autre inquiétude, c'est le projet de loi, qui propose de faciliter la vente de certains médicaments sur Internet. Cela menace le modèle économique et donc les revenues des officines. Pour faire pression, les syndicats prévoient la fermeture de 80 à 90% des officines dans la plupart des régions, et même 100% en Haute-Marne. Pour les urgences, des pharmacies de garde sont réquisitionnées entre cinq et quinze, selon les départements. Les listes sont déjà publiées sur le site internet de votre Agence régionale de santé. TF1 | Reportage D. de Araujo, M. Merle