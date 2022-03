Philippe Poutou, comment fait-il campagne ?

Départ pour le meeting du jour dans la voiture d'un camarade. Philippe Poutou sillonne la France d'est en ouest, du sud au nord, depuis plusieurs mois. Deux heures plus tard, nous retrouvons le candidat du NPA à Lille. Environ 500 personnes attendues pour une réunion publique tenue dans l'une des salles municipales de la ville. Ce sont les militants lillois du NPA qui s'occupe des derniers préparatifs. "On pense que la politique ce n'est pas un truc de professionnel. Ça doit être Tout le monde qui doit en faire", a déclaré Anaïs Gourgand, militante NPA à Lille. Une salle louée quelques centaines d'euros, une façon aussi de faire de la politique autrement, ce que revendique le NPA. "On voit un concert au stade de France ou voir un concert dans une petite salle avec le même artiste, il se passe beaucoup plus de chose dans une petite salle. Quand on dit ça, on ne revendique pas les petits meetings non plus", s'est exprimé le candidat à la présidentielle. TF1 | Reportage M. Guenegan