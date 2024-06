Philippines : le pays qui exporte les femmes de ménage

Elles ont quitté leurs villages dans de lointaines îles des Philippines, pour Manille, la capitale, mais ce n'est que le début du voyage. Première étape vers un emploi à l'autre bout du monde, l'école des employés domestiques, dont la formatrice ne plaisante pas. L'école a reproduit fidèlement un logement de riches Saoudiens. Les pays arabes du Golf sont les plus importants pourvoyeurs d'emploi pour les Philippines, à qui l'on apprend à se montrer polies et discrètes avec leurs futurs patrons. Les pays du Moyen-Orient leur accordent facilement des visas de travail, ce qui n'est pas le cas en Europe ou aux États-Unis. Elles y seront payées environ 500 euros par mois, deux fois plus qu'aux Philippines. Elles seront toutes logées et nourries chez leurs employeurs et pourront donc envoyer l’essentiel de leurs salaires aux pays. Le centre de formation et d’examen Circle n'est que l'une des centaines qui prospèrent aux Philippines. Une certification contrôlée par le gouvernement est obligatoire pour acquérir le statut recherché d'Overseas Filipino Worker ou travailleurs migrants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. de Chevigny, G. Ramos