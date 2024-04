Philippines : les cow-boys des tropiques

Il est difficile d'imaginer que nous sommes à 15 000 kilomètres du Texas. Pourtant, nous avons bien cherché et nous n'avons trouvé aucun Américain. Il faut, en effet, rouler des heures et emprunter un ferry pour atteindre le port de Masbate, une toute petite bourgade sur l'une des 8 000 îles que comptent les Philippines, au beau milieu de l'océan Pacifique. Suivons les vaches ! C'est bien connu, peu importe le continent, là où il y a du bétail, il y a des cow-boys. Depuis 30 ans, à chaque printemps, on vient de toutes les îles du pays pour le festival de rodéo. Pendant une semaine, c'est le "Far West". La semaine débute toujours par un cattle drive, une transhumance en pleine ville. Et la tradition veut que si une vache échappe du troupeau, celui qui la maîtrise peut la garder. Cela suscite des vocations de vachers amateurs. Une vache sera finalement ficelée par ses propriétaires, apparemment pas décidés à céder une de leurs bêtes. Quant au rodéo, le vrai, il a lieu dans l'arène, près du champ de foire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. de Chevigny