Philippines : les îles merveilleuses

C'est un décor aux airs de songe tropical, l'archipel de Bacuit, 45 îles jalonnées de pic karstiques. Et dans les fonds marins, on retrouve des surprises multicolores. C'est le rêve des vacanciers du monde entier. Mais ils s'inquiètent, car chaque jour, des dizaines de banka, les bateaux à moteur, se pressent sur les eaux. Le nombre de visiteurs dans le lagon est pourtant limité à 100 personnes par heure maximum. C'est une restriction indispensable selon JR, guide touristique. Il considère l'endroit comme une perle rare à préserver. Inconnues du reste du monde il y a encore quinze ans, les plages d'El Nido sont désormais incontournables, élues les plus belles au monde en 2016. Alors aujourd’hui, 300 000 touristes envahissent chaque année les ruelles du centre-ville, et et ternissent la carte postale. Chaque semaine, aux abords des côtes, Samy Benzaia, plongeur français, installé à El Nido depuis dix ans, inspecte les fonds marins, pour y faire le ménage. Des kilos de déchets, qu’il peine à remonter à la surface. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano