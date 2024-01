Philippines : les marches du paradis

On les surnomme "les marches qui mènent au paradis". Pour les Philippins, les rizières en terrasses de Banaue sont la huitième merveille du monde. Bâti de la main de l'homme il y a plus de 2 000 ans, le site est impeccablement préservé, tout comme ses traditions millénaires que beaucoup viennent ancrer dans leur chair. Dans la région montagneuse du nord des Philippines, ces rizières en terrasses s'étendent sur une superficie plus grande de la Corse. Ce sont les plus vastes au monde. Quatre amis français sont venus s'immerger dans ce paradis vert. Pendant trois jours, ils vont suivre Justin Addug, un enfant des rizières devenu guide touristique. Si les rizières sont en terrasse, c'est à cause du terrain montagneux. Les atteindre, donc, se mérite, des heures de marche, d'escalades et d'escaliers. Si, pour le guide, c'est une promenade de santé, les quatre Français ont les jambes qui tremblent. L'effort en vaut largement la peine puisqu'il mène à un colossal amphithéâtre de rizières. Des milliers de terrasses sur des milliers d'étages dévalent la vallée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Laouamen, S. Lamotte