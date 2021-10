Phobie administrative : cette paperasse qui nous dépasse

Un tête-à-tête avec sa déclaration d'impôts, une facture ou une amende à payer. Pour beaucoup de Français, c'est une certaine idée de l'enfer. Car ils sont atteints de phobie administrative. Tous les phobiques administratifs redoutent l'épreuve de la boîte aux lettres. La peur d'y découvrir une énième lettre de relance. Pourtant, Tony lui ne s'en soucie pas vraiment. La sienne est toujours vide. “J'ai pas de courrier parce que j'ai jamais fait mon changement d'adresse”. Graphiste indépendant accompli, il pourrait bien gagner sa vie. Mais problème, il déteste remplir le moindre document. Alors parfois, il n'est même pas payé pour son travail. “J'ai aussi des petits soucis rencontrés lors de l'édition de facture et de leur envoie. Ce qui fait que du coup je me retrouve dans ce genre de situation où c'est même le client qui me réclame les factures”. Cette phobie lui coûte beaucoup d'argent. Car en plus de ces travaux non facturés, Tony paye régulièrement des pénalités de retard sur ses impôts. Pire, il règle encore le loyer de son ancien appartement. Car il n'ose pas répondre à l'agence pour faire l'état des lieux. Peut-on pour autant parler de phobie ? Peut-on avoir peur d'une feuille de papier comme d'une araignée ? “En 2018, l'ancien secrétaire d'État Thomas Thévenoud a tenté d'invoquer cette peur maladive de l'administration pour justifier sa fraude fiscale. Sans succès, la justice l'a condamné à un an de prison. Il avait oublié de déclarer ses impôts. Grâce à Internet, les démarches sont devenues plus faciles. Mais il y a encore beaucoup à faire. Un ministère travaille en ce moment sur la simplification de nos redoutés CERFA. Ces formulaires à remplir pour obtenir une carte grise ou encore faire construire un abri de jardin. Il en existe 1 640. “Tout l'enjeu, c'est simplifier le discours et la méthode”, assure Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Désormais, si l‘une de vos démarches administratives vous donnent des sueurs froides, n’hésitez pas à la signaler sur un site Internet dédié : Services Publics+. L’administration se penchera alors dessus pour la simplifier.