Photo de classe : indémodable !

Le fond tout gris, le sourire un peu crispé, c'est fini ! Dans une école élémentaire de la Sarthe, les photos de classe sont maintenant moins conventionnelles. Une photographe s'est spécialisée dans les prises de vue originales. Pour le même prix qu'un cliché classique, elle ajoute un cadre, montage sur un décor de cinéma, fond blanc, ou depuis quatre ans, un cube, bien pratique lorsqu'il a fallu respecter les distances sanitaires entre écoliers. Se renouveler était alors devenu obligatoire. Désormais, après la séance, un quart des photos est acheté en ligne. Les parents en prennent toujours autant. Ils dépensent environ 240 millions d'euros par an pour ces clichés. C'est-à-dire des pochettes de photographie de 15 à 25 euros par enfant. Chaque photographe tente maintenant de se différencier du voisin, et même de coller à l'actualité. Depuis le début de l'année 2023, "My Photo Agency" a convaincu une centaine d'écoles. Mais peut-on faire tout ce que l'on veut en matière de photo de classe ? En théorie, non, il y a des consignes, une circulaire officielle publiée il y a 20 ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, D. De Araujo, L. Adda