Photo de classe : quels sont les secrets d'un cliché réussi ?

Chaque année, douze millions d'élèves posent pour la traditionnelle photo de classe. Il s'agit d'un rituel qui est né il y a plus de 150 ans, bien avant l'invention du premier appareil photographique numérique. Nous nous sommes donc rendus dans une école, en pleine préparation pour une photo de classe, afin de découvrir les secrets d'un cliché réussi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.