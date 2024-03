Photo retouchée de la princesse Kate : un fiasco de communication

C’est la photo au cœur de la polémique. Kate et ses enfants, tous sourirent, c’est l’image parfaite, ou presque. Le soupçon se cache dans les détails. À droite de la photo, la manche de la petite Charlotte a été retouchée. L’autre question qui emballe aussi la toile, c’est l’alliance de Kate qui a disparu. Les agences de presse, qui vérifient et relayent les photos aux autres médias, ont noté beaucoup d’anomalies et ont fini par retirer le cliché. Le fiasco de communication n’a pas échappé aux journaux. Ce n’est sans doute pas la une que le palais espérait. Les tabloïds se sont empressés de pointer les erreurs sur la photo, un cafouillage qui interroge les Londoniens. Sous pression, la princesse a réagi sur les réseaux sociaux. Kate admet avoir retouché sa photo. Le prince William, son époux, n’a fait aucun commentaire ce lundi, dans l’après-midi, lors d’une cérémonie. Absente de cet événement, Kate, toujours en convalescence, n’a pas prévu d’engagement public avant Pâques. TF1 | Reportage E. Stern, A. Bourdarias, L. Larvor