Photographie culinaire, l'art de manger avec les yeux

La photographie culinaire est omniprésente. Elle a même son festival international. Les œuvres y sont primées et s'exposent comme des tableaux dans les musées. La gourmandise sur papier glacé a aussi sa librairie. Des milliers d'ouvrages recensent des centaines de milliers de recettes, quasiment toutes illustrées. Mais d'où vient cette envie d'immortaliser nos bons petits plats ? Une de nos équipes a rencontré des spécialistes du domaine.