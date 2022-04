Photographier le littoral pour mieux le protéger

Ces promeneurs ne se doutent pas encore que leur ballade en bord de mer va faire avancer la science grâce à un simple cliché. Il suffit de placer son téléphone sur ce support métallique et envoyer sa photo à une équipe de chercheurs pour les aider à suivre l'évolution du littoral. Chaque mois, une centaine de photos est envoyée à l'observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine. Toutes vont défiler sous l'œil expert d'Antoine, chargé de les trier et les analyser. Ce flot d'images amateures permet de compléter les mesures de terrain des scientifiques, qui, elles n'ont lieu qu'une fois par an, au printemps. Avec leur GPS de haute précision, ils surveillent de près l'évolution de l'érosion. Pour limiter l'érosion, des solutions existent. Et elles se trouvent dans les dunes. Ces filets brise-vent permettent de retenir le sable. Cela leur permet de planter des oyats qui aident à consolider la dune et offrent une barrière naturelle contre l'érosion. Mais que faire face aux assauts parfois dévastateurs de l'océan ? La station balnéaire de Lacanau en a fait les frais il y a huit ans. Une succession de tempêtes a fait reculer le trait de côte de 40 mètres en un hiver. Le scénario envisagé serait de déplacer toute la façade balnéaire. Mais la décision et le financement d'une telle mesure, estimée à 450 millions d'euros, devront être assumés par l'État.