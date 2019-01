Des photos aériennes dévoilent les moindres détails de nos vies

Une start-up chinoise a réalisé une image étonnante de la ville de Shanghai, qui a fait le tour du web. Une simple photo panoramique, mais d'une précision jamais vue auparavant. Avec une résolution de 195 milliards de pixels, on peut zoomer sur une image et en apercevoir le moindre détail. Il s’agit de l’assemblage de milliers de clichés. Des questions en matière de vie privée se posent actuellement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.