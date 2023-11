Photos : souriez, vous êtes effacés !

Comment obtenir une photo parfaite de son enfant quand des dizaines d'autres courent, sautent et s’amusent tout au tour ? C’est grâce à l’intelligence artificielle de sa tablette, par exemple. Elle détecte les silhouettes, les visages humains et comme par magie, elle supprime les gens en quelques clics, un jeu d’enfant. Aujourd’hui, de nombreuses applications permettent d’effacer des personnes sur les photos. Elles sont parfois gratuites, souvent payantes et plus ou moins utiles, selon les cas. On pourrait presque appeler cela "réécrire l’histoire". Alors, faut-il se méfier de l’intelligence artificielle ? La technologie, capable de nous faire disparaître de nos photos est-elle un danger pour la mémoire collective ? Selon Jean-Michel Psaila, directeur et fondateur d'Abaca, il va falloir faire un tri par le biais d'historiens, par exemple. En attendant, il est difficile de discerner le vrai du faux. Jour après jour, les intelligences artificielles se renforcent. Bryan Chalet, un photographe professionnel fondateur de Bynyx.com, les utilise pour retoucher des personnes ou des décors. Mais rassurez-vous, une photo modifiée laisse toujours des traces numériques. Il est possible de les repérer en quelques clics. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Hembert, L. Delsol