Photovoltaïques : que deviennent nos anciens panneaux ?

Ils recouvrent les toits des maisons, des supermarchés, s'érigent en plein cœur des champs, des élevages même. En quinze ans, l'Hexagone s'est équipé de 72 000 millions de panneaux photovoltaïques. De nouveaux paysages qui sont synonymes de nouveaux déchets aussi. Sur le toit d'un particulier, douze panneaux photovoltaïques de première génération sont sur le point d'être démontés. Ils étaient garantis 25 ans, mais l'un d'eux a été endommagé par les intempéries. Et c'est tout le parc qu'il faut changer pour des panneaux plus récents et plus performants. "Ce sont des panneaux qui ont une douzaine d'années et qui font 195 W. Aujourd'hui, des panneaux comme ça font plutôt dans les 300 W, voire 400 ou 500 W. Ça part en recyclage directement", nous indique Damien Lelièvre, directeur technique national - Nouvel'R Énergie. Une fois démontés, les dispositifs sont transportés jusqu'à un point de collecte. Il y en a des centaines partout en France, qui sont gérés par un organisme agréé. D'ici à 2040, près de 7 millions de panneaux solaires seront en fin de vie. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Jusqu'ici, la majorité des matériaux des panneaux étaient broyés puis incorporés au bitume de nos routes. Mais depuis quelques mois, une entreprise à Saint-Loubès (Gironde) est capable de réemployer les matériaux des panneaux. TF1 | Reportage T.Leproux, M. Simon-Le Gall, C. Buisine, A. Ponsar